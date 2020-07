Chocolatier depuis 1988 et installé à Anseremme depuis 1992, Etienne Bouvier propose depuis quelques jours des saxophones en chocolat. "Dinant est la ville du saxophone, l'idée vient de là ! Il était par contre difficile de trouver des moules de saxophone, j'en cherchais depuis des années. Avec l'établissement Côté Sax, un tea room, nous avons décidé de nous associer pour en faire fabriquer un. Nous nous sommes inspirés d'un vrai saxophone que possédait mon associé. Il a été légèrement simplifié pour permettre d'en faire un chocolat."

Les premiers saxophones ont été produits la semaine dernière. Ils pèsent 80 grammes, mesurent 20 centimètres de haut et 12 centimètres de large et sont disponibles en version chocolat noir ou au lait. "On peut se les procurer chez moi ou chez Côté Sax au prix de 6euros 50. Je vais bientôt en mettre à disposition chez d'autres chocolatiers ou dans des dépôts et vais aussi contacter des partenaires touristiques ou culturels dinantais afin de mettre cette initiative en évidence."

Alors que le déconfinement est en marche, le chocolatier nous fait part de son vécu : "Nous avons été considérés comme fabriquant des produits de première nécessité et avons pu rester ouverts. Nous sommes cependant passés à côté des fêtes de Pâques à cause du Covid, les gens ne se bousculaient pas, même si nous avions élargi nous heures d'ouverture. Nous fonctionnons pour le moment avec un horaire réduit, le vendredi, samedi et dimanche."

Chocolaterie Bouvier : rue Caussin 68, 082 22 21 08