Nouveau à Han : la Forêt Secrète, une immersion artistique au cœur du Parc Animalier Dinant - Ciney JVE Une forêt mystérieuse jusqu’ici inexplorée, sublimée d’œuvres d’art qui se dévoilent au détour d'un sentier, au mouvement d’un regard… « La Forêt Secrète », espace dédié au Land Art, au cœur du Parc Animalier, accueillera ses visiteurs dès le 1er juillet prochain. © Han

Depuis plusieurs semaines, Spencer Byles, artiste de renommée internationale, a posé ses valises à Han-sur-Lesse. Il y crée des œuvres artistiques en communion avec la Nature, au cœur de la forêt du Parc Animalier. Son travail s’apparente au Land art, un talent qu’il exprime depuis plus de 15 ans, aux 4 coins du monde ! Spencer réalise ses œuvres en grand partie avec des matériaux éphémères trouvés dans la nature et qui s’y intègrent parfaitement. Elles permettent au spectateur de voir le paysage autrement. Le paysage s’anime, s’empreint de magie et de poésie. Surprenantes, fantastiques et éphémères, ses œuvres se transforment avec le temps, les saisons. Elles vivent avec la nature et s’y désintégreront progressivement. Dès le 1er juillet prochain, les visiteurs pourront se promener dans la Forêt Secrète et y explorer un univers extraordinaire et fantastique imaginé par l’artiste. Une petite merveille à découvrir sur le Sentier pédestre du Parc Animalier.