Soucieuse de mieux accueillir ses citoyens et de mieux répondre à leurs besoins, la Ville de Dinant souhaite repenser l’aménagement de son administration communale, tant au niveau de ses services que de ses bâtiments. Elle s’est associée au BEP en octobre 2019 pour encadrer cette réflexion urbanistique et organisationnelle. La Commune recueille les avis et idées de la population du 12 octobre au 1er décembre 2020 sur G1idée.

Dans le cadre de ce projet, la Commune souhaite impliquer les Dinantais(es) et les visiteurs de l’administration dans la réflexion, grâce à une démarche de participation citoyenne ouverte à tous. Afin de recueillir les avis et idées de la population, le BEP met en place, du 12 octobre au 1er décembre 2020, la plateforme collaborative https://dinant.g1idee.be . Elle permet à chacun de proposer librement ses idées ou encore débattre des propositions d’autres concitoyens. Les propositions récoltées via la plateforme contribueront à orienter les choix de la Ville en termes de réaménagement, en fonction des attentes vis-à-vis des services rendus par l’administration communale et des attentes vis-à-vis des espaces d’accueil au sein de l’administration (fonctions, aménagements,…).

Pour les personnes souhaitant participer à la consultation citoyenne mais ne disposant pas d’un accès à l’internet, un ordinateur sera mis à disposition à l’Espace Public Numérique de Dinant. Grâce à cette plateforme collaborative, la Commune ouvre le débat, de manière à permettre à un maximum de propositions de voir le jour grâce à l’ajustement de ses projets en fonction des remarques.

En bref, G1idée apporte un espace commun de rencontre entre décideurs, citoyens et tissu associatif dans le but de construire, ensemble, la commune de demain. Prenez part au débat jusqu’au 1er décembre 2020 ! Cette étape de participation citoyenne fait suite à une première analyse des bâtiments existants et à plusieurs rencontres avec le personnel communal. L’étape suivante sera la constitution d’un groupe citoyen pour lequel un appel à candidature sera lancé. Les citoyen(ne)s intéressés devront s’inscrire auprès de la commune et un échantillonnage aléatoire via tirage au sort sera également réalisé pour compléter le groupe.