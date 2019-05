L'habitation est située juste à côté de celle occupée par l'auteur présumé des sept incendies volontaires précédemment commis.

Un incendie s'est déclaré dans une habitation de la rue Boursoit, ce lundi matin à Onhaye. « Nous avons été appelés sur le coup de 9h20. Les pompiers des postes de Dinant et d'Yvoir de la zone Dinaphi se sont rendus sur place avec une autopompe, deux citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement. Le feu était confiné à l'intérieur. Les pompiers ont donc dû l'éteindre par l'intérieur. Les dégâts sont importants », indique le porte parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen.

Si le parquet de Namur reste prudent, l'incendie est néanmoins qualifié de suspect. L'habitation incendiée se trouve juste à côté de celle occupée par le pyromane présumé, suspecté d'avoir commis sept incendies volontaires de fermes, haies et voitures commis entre le 16 et le 19 avril à Onhaye. Pour rappel, ce jeune homme de 19 ans bénéficie du bracelet électronique depuis sa comparution devant la chambre du conseil de Dinant le 24 avril dernier. « Il y a trois jours, un petit abri de jardin situé dans la même cour que le bâtiment incendié est déjà parti en fumée », a conclu le porte parole Gilles Boonen.



Contacté ce lundi après-midi, l'avocat du suspect indique quant à lui attendre avec impatience les résultats des différents devoirs d'enquête en cours. "Je vais aller le voir incessamment sous peu. Avec ce qu'il vient de se passer ce lundi, et en tenant compte de sa situation actuelle (NdlR : il est sous bracelet électronique), ça ne va pas dans le sens qu'on pourrait penser."