Force est de constater que les citoyens namurois ont bien respecté les règles. Entre 22h et minuit, la zone de Police a reçu cinq appels de personnes dénonçant le comportement de certains voisins. Vérification faite, rien n’a justifié une intervention policière. Entre minuit et six heures, il a fallu gérer l’un ou l’autre différend familial et trois personnes ont été arrêtées administrativement pour ivresse publique. Un autre citoyen a été arrêté judiciairement pour ivresse au volant. « La nuit a été très calme, il n’y a en tout cas eu pas plus d’agitation que lors d’un week-end classique » souligne Laurence Mossiat, porte-parole de la Zone de Police de Namur.

Du côté du Parquet, rien de particulier non plus à signaler. « A notre connaissance, il n’y a pas eu de fête XXL organisée, rien en tour cas qui n’a dû justifier une intervention de notre part », confirme Etienne Gaublomme, substitut du Procureur du Roi à Namur