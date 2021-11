Les trois hôpitaux du CHU UCL Namur (Dinant, Godinne et Sainte-Elisabeth) participent au Nutrition Day ce jeudi 4 novembre. Cette journée internationale vise à sensibiliser les patients, les familles, le grand public ainsi que les équipes soignantes à la dénutrition en milieu hospitalier. On parle de dénutrition lorsqu'un déficit alimentaire porte atteinte à notre santé. Cela concerne entre 30 à 50% des patients qui franchissent le seuil de l’hôpital. « L’incidence est importante en particulier chez les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques comme l’insuffisance respiratoire, cardiaque, en cas de cancer, etc. Lente et insidieuse, la dénutrition est le reflet d’une perte de poids ou d’appétit. Elle reste trop souvent méconnue ; son dépistage est actuellement insuffisant et de facto sa prise en charge », indique-ton au CHU UCL Namur.

Les conséquences de cette dénutrition sont nombreuses : augmentation des complications post-opératoires chez les patients chirurgicaux, diminution de l’espérance de vie, augmentation de la morbidité et moindre réponse aux traitements carcinologiques chez les patients atteints d’un cancer. « Chez les patients porteurs d’une bronchite chronique obstructive, le retentissement de cette dénutrition est majeur en termes d’incapacité, de qualité de vie, de recours aux soins de santé, de coûts et de mortalité. Pour les plus âgés de notre société, elle va contribuer de façon importante à la perte d’autonomie par son rôle déterminant sur le statut fonctionnel. »

Si le CHU UCL Namur s’implique activement dans ce combat au travers des équipes nutritionnelles de terrain, le Nutrition Day reste une opportunité supplémentaire de sensibiliser le grand public à cette problématique. « Elle permet à nos équipes de se comparer aux autres hôpitaux européens en termes de prise en charge nutritionnelle mais aussi en termes d’incidence de cette dénutrition. »

Durant cette journée, six unités des 3 sites du CHU sont invitées à participer à cette enquête. Concrètement, les patients qui le souhaitent pourront bénéficier d’un dépistage nutritionnel, lors duquel une mesure du poids et de la taille sera réalisée, de même qu’une évaluation du dîner servi en chambre afin de permettre aux hôpitaux d’améliorer la problématique nutritionnelle.