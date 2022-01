Un octogénaire a été agressé à son domicile d’Hastière, dans la nuit du 14 au 15 décembre 2020 à Hastière. Quatre personnes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Dinant pour ces faits, le 30 décembre dernier. Ce mercredi matin, trois d’entre eux (Mickaël, Anthony et Yohan) ont écopé, en état de récidive, de huit ans de prison. Lætitia, qui patientait dans la voiture, a bénéficié d’une peine de probation autonome pour des faits de recel.

Malgré son âge, la victime vendait des stupéfiants. L’un des prévenus cherchait justement de l’héroïne à fumer. L’idée de le braquer a germé en chemin. Deux d’entre eux sont entrés dans son bungalow, pendant qu’un troisième, qui connaissait l’octogénaire, attendait à l’extérieur. Difficile de savoir qui a réellement porté des coups dans cette affaire, tous les prévenus ayant une version différente. Mais les blessures de l’octogénaire ne laissaient aucun doute sur ce qu’il a subi : commotion cérébrale, fracture du crâne, d’une arcade sourcilière et du nez et tendons d’une main sectionnés, pour ne citer qu’elles. Admis dans un premier temps en soins intensifs, il n’a jamais quitté l’hôpital jusqu’à son décès (Ndlr : qui n’est pas la conséquence des faits subis). Dans son jugement, le tribunal a tenu compte du "caractère crapuleux des faits, de la violence inouïe mise en œuvre et de la vulnérabilité de la victime."