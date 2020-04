Olivier Pitance négocie avec les communes pour être dispensé de taxes entre la gestion des annulations et remboursements liés au confinement.

En cette période de confinement, les bateaux, les kayaks ou encore le parc aventure de Dinant Evasion sont complètement déserts. Ces vacances de Pâques, qui plus est ensoleillées, devaient permettre à la société dinantaise de bien repartir financièrement comme c’est le cas chaque année. "Mais au lieu de ça, on puise dans les réserves. Au début du confinement, on a nettoyé la Lesse, les bateaux et revu les différentes attractions du parc aventure pour ouvrir à Pâques. Du boulot, il n’en manque pas mais quand il n’y a pas de rentrées financières… Depuis, on a mis tout le monde au chômage économique car le moindre euro épargné compte. On a encore de quoi tenir un gros mois", explique le patron Olivier Pitance.

Si son personnel est prié de rester chez à domicile, lui passe son temps à gérer toutes les annulations et les remboursements d’acomptes. "C’est tout le travail de démarchage hivernal qui est perdu. Il faut prévenir et rembourser tous ceux qui avaient payé un acompte comme les écoles, les sociétés de bus, etc. Pour la journée du 3 avril par exemple, j’avais normalement 500 personnes prévues."

Pour pallier ces pertes financières, Olivier Pitance a écrit aux deux communes de Dinant et d’Houyet sur lesquelles il développe ses activités. Il souhaite un geste fort des autorités au niveau des taxes communales qu’il paye. "En tout, on en est à 250.000€ pour les mises à l’eau de kayak, les croisières, etc. Ce sont des charges incompressibles. Et quand on a des frais pareils sans un centime de recette, ce n’est pas possible. Je négocie actuellement avec Dinant à ce sujet et j’attends un accusé de réception de la commune d’Houyet." Il espère également que les politiques s’inspirent de ce qui a été décidé ailleurs. "En Allemagne par exemple, il y a une suspension de la TVA jusque la fin de l’année. On ne demande pas l’aumône mais les pouvoirs publics devront aussi se mettre à la diète."

En attendant, Olivier Pitance et tout Dinant Evasion (comme le reste du secteur touristique) espère une fin de confinement rapide. "Il nous faut des clients. Si on ne rouvre pas en mai, on risque de ne plus être là."

S.M