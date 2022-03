Les années se suivent et se ressemblent pour le commerce dinantais. Les cellules vides sont nombreuses et le temps qui passe n’a pour l’instant par encore permis une réelle amélioration, malgré les efforts réalisés. Pour tenter de rendre le centre-ville agréable malgré la morosité que peut entraîner la présence des cellules vides, des pelliculages décorent les vitrines des propriétaires qui l’acceptent.

Cela a commencé il y a une dizaine d’années, à l’occasion d’un concours Internationale Adolphe Sax. À chaque fois, une thématique différente. La dernière mettait en avant les inventeurs belges. Une dizaine de vitrines ont été décorées. Depuis la semaine dernière, ces pelliculages commencent à être changés au profit des "magasins anciens". D’autres vitrines vides accueillent par ailleurs des œuvres d’art, dans le cadre du projet "La Canopée", qui permet à des créateurs d’exposer. "Avec ces pelliculages, le but est d’égayer un maximum les choses mais surtout de louer ces surfaces commerciales. Pour éviter qu’elles ne soient gâchées par des affiches des agences ou des proprios, on prévoit directement un dispositif dans le dessin qui permet d’accueillir directement leurs coordonnées", indique Hélène Meyfroidt, coordinatrice à l’Agence de développement locale de Dinant. Un premier pelliculage vient d’être changé, à proximité de l’Hôtel de Ville et un deuxième est en cours de création.

Cette opération montre que la situation du commerce dans le centre-ville reste problématique. Ces dernières semaines, six mouvements de commerces ont été constatés, selon Hélène Meyfroidt. Soit pour des ouvertures, comme le Carrefour Express de Dinant ou Sofolies, magasin de vêtements au pied du Froidveau. Ou pour des déménagements. "Mais ça pourrait encore être mieux. On est sur un statu quo au niveau des ouvertures/fermetures de commerces depuis quelques années."

Le point noir reste toujours la Rue Grande." On y travaille", assure-t-on à l’ADL . Mais leur tâche n’est pas toujours facilitée par les propriétaires. "On n’a pas accès à leurs coordonnées. Parfois, ce sont des gens qui viennent de loin qui achètent le bien immobilier, on ne sait pas les contacter et il est difficile de savoir ce qu’ils veulent en faire."