Bruno Mathelart : "On est en manque de se voir à la Compagnie du Rocher Bayard" Dinant - Ciney Sébastien Monmart © D.R.

La Compagnie du Rocher Bayard est à l’arrêt depuis mars 2020. Dans la commune de Dinant et les autres couvertes par la zone de police Haute-Meuse, tous les événements non-sportifs prévus jusqu’à la fin août ont été annulés. Le spectacle Antigone, qui devait se tenir les 14, 15 et 16 août dernier au Kiosque de Dinant, n’a pas échappé à la règle. "L’endroit était idéal. Cela faisait vraiment très grec. On ne le reprogrammera pas avant mars 2021", explique Bruno Mathelart. Les prochaines semaines sont très incertaines.