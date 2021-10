La situation politique actuelle pourrait faire les affaires de l’opposition. Mais dans le chef de Christophe Tumerelle, on joue la prudence. "On est sous le choc, on ne s’attendait vraiment pas à un tel cataclysme."

Fin août, l’opposition avait quitté la séance du conseil communal. Ils avaient été rejoints par Alex Miskirtchian et Marie-Christine Vermer tandis que Laurent Brion et Audrey Bernard (tiens tiens) étaient absents. Tout cela avait empêché d’acter la démission d’Axel Thixon et Thierry Bodlet de prêter serment. La LDB suggérait à la majorité de "prendre le temps de la réflexion et du débat pour proposer au conseil communal et aux Dinantais une véritable majorité bien assise." Un peu plus d’un mois plus tard, force est de constater que l’opposition avait vu juste. "Ils ont tenté de sauver les meubles mais il était difficilement compréhensible pour nous qu’ils reviennent sans avoir pris le temps de prendre le pouls de leur équipe."

Christophe Tumerelle et les autres membres de l’opposition demandent que "tout le monde se pose et ressaisisse." "Nous avons conseil communal ce lundi. Nous attendons de voir si les décisions prises par le PS sont définitives et nous attendons aussi de voir quelles seront les forces en présence au sein de la majorité."