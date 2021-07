Helène Lebrun, bourgmestre d'Houyet : "On se sent dépourvus et on ne sait pas vers quoi on va" Dinant - Ciney Sébastien Monmart © D.R

"On s’attendait à être touchés par ces inondations mais pas comme ça. Le plus compliqué est de ne pas savoir vers quoi on va." La bourgmestre d’Houyet, Hélène Lebrun, était plutôt désemparée ce jeudi en début d’après-midi.