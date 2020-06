La première mesure, serait une exemption de loyer pour les clubs sportifs de la commune. « Je parle principalement des clubs fréquentant le complexe sportif et associatif de Miavoye (Club de basket, de danse, de badminton, …) mais on pourrait réfléchir à un coup de pouce global à nos clubs » expose Julien Barreau. Depuis le début, le groupe ECI soutient les clubs sportifs : « Je pense que c’est le moment de passer aux actes. Je vais d’ailleurs proposer cette idée la semaine prochaine lors de l’Assemblée générale du Complexe sportif », explique Julien Barreau. "Précisément, cette mesure s’accompagnerait d’une augmentation du subside vers l’ASBL d’environ 15.000,00 € à réaliser en faisant une modification budgétaire pour 2020 et éventuellement en révisant le budget initial pour 2021."

La seconde mesure concerne les producteurs locaux. "Le local c’est l’ADN d’ECI" expose Dimitri Bouchat. "J’ai été très surpris de voir que le collège avait décidé de reconduire la redevance emplacement pour les marchés du terroir. Je pense que la première chose à faire pour aider ces maraichers et autres producteurs locaux serait de les exempter de cette taxe. En tout cas nous demandons au collège de revenir sur sa décision et de supprimer la redevance emplacement pour la saison 2020".

Le dernier conseil communal a décidé de supprimer la taxe de séjour pour donner un coup de pouce aux propriétaires de gîtes dans la commune. "Une bonne mesure que nous avons votée avec la majorité" reprend Julien Barreau. "Mais nous voulons aller plus loin, en effet nous voudrions que cela englobe aussi les campings."

"Quatrièmement, nous voudrions que le collège étudie sérieusement la possibilité déposée par le groupe ECI lors du dernier conseil communal. Beaucoup de communes ont mis en place un système d’aide aux commerces locaux, on a senti que la majorité n’était pas très emballée par cette idée lors du dernier conseil, mais on lui demande d’y réfléchir une nouvelle fois" expose Julien Barreau." L’idée serait de mettre en place une aide au tissu économique local via un chèque ou un bon.On propose deux systèmes : un premier sous forme d’un chèque de 10 € distribué à chaque ménage soit une participation communale de 15.000 €, les ménages les plus précarisés recevant un double chèque. Ensuite, l’émission de bons à valoir d‘une valeur faciale de 15 € dont une participation communale de 5 €. L’édition de 200 bons aurait un cout de 1.000 € sur les finances communales", précise Dimitri Bouchat.

Enfin, le groupe ECI souhaiterait que le collège réfléchisse au cout de la crise. " Ce qui est sûr c’est que cela va avoir un impact budgétaire sur les prochaines années. Encore une fois, nous aimerions que le collège soit proactif et anticipe ces couts. Nous voulons initier un début de réflexion pour mieux anticiper", termine Francis Cléda.