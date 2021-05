Deux dossiers d'outrages ont été évoqués ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. L'un d'eux concerne un jeune homme né en 1994 qui n'apprécie visiblement pas les forces de l'ordre. Le 11 août 2019 cet individu n'a rien trouvé de mieux à faire que de crier « nique la police » devant cinq policiers présents pour assurer la sécurité à la sortie d'une soirée à Gedinne. Il a évidemment été interpellé et doit désormais répondre de ces paroles. "Ce n'est pas le dossier du siècle mais quand on a un casier comme le vôtre, c'est problématique", s'étonne le président. Le prévenu a en effet plusieurs antécédents spécifiques : une suspension du prononcé en 2012 pour rébellion et coups à agents, une peine de travail de 180h en 2016 pour coups à agents et trois ans avec sursis probatoire pour, une nouvelle fois, des coups à agents en 2018. "Les policiers ne sont pas là pour se faire traiter comme cela", martèle le parquet de Namur qui demande un mois de prison pour cet outrage.

"Vous êtes payés à ne rien foutre"

Un dossier similaire qui se passe cette fois à Rochefort, le 20 juillet 2019, a été évoqué dans la foulée. Un homme, représenté par son avocate, a insulté plusieurs policiers lors d'un contrôle routier. "Son véhicule n'était pas en ordre. Il a alors déclaré que les policiers étaient payés à ne rien foutre, qu'ils étaient des bons à rien et qu'il était plus facile de s'en prendre à lui qu'aux vrais truands", détaille le ministère public. "Il a aussi menacé un inspecteur de le tuer à coups de machette si sa femme, hospitalisée, venait à décéder."

La défense précise que les propos du prévenu étaient disproportionnés et ont dépassé sa pensée. "Il était dans un état de dépression important et l'est toujours actuellement. A l'époque des faits, son épouse était hospitalisée et était entre la vie et la mort. Ce véhicule qui n'était pas en ordre était son seul moyen de locomotion pour aller lui rendre visite, s'occuper d'elle et lui dire au revoir si elle s'en allait. Au moment du contrôle, il s'est demandé comment il allait faire s'il perdait son véhicule", plaide la défense. Huit mois de prison sont requis. Les deux jugements seront prononcés le 24 juin.