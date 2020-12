A l'instar du secteur Horeca, celui de la culture n'a pas été épargné par le Covid-19 et surtout les décisions prises par le gouvernement fédéral. Le centre culturel de Dinant n'est cependant pas 100% à l'arrêt. « Début décembre, un drôle de personnage a fait son apparition au Centre culturel de Dinant. Appelé Paper Boy, ce petit bonhomme en papier rythme le quotidien du centre par des animations virtuelles sur les réseaux sociaux », explique Laura Doufils, responsable communication.

Dès ce lundi 14 décembre, jusqu'au 3 janvier inclus, le CCRD lance l’opération Paper Boy ! Une opération qui a pour objectif d'inviter les Dinantais à raconter leur confinement au travers d’un projet créatif et d’une exposition photographique. « Les habitants de Dinant et d’ailleurs, petits et grands, particuliers, écoles ou commerçants sont invités à raconter leur confinement au travers d’un projet créatif, qui se clôturera par une exposition photographique. Un appel au public pour partager leur quotidien, leur vécu, leur ressenti en période de confinement. Cela peut être le lieu où l’on est confiné, comme un endroit où on va régulièrement pour se vider la tête ou encore devant la maison ou la photo des premières personnes qu’on souhaiterait revoir à la sortie du confinement. Paper Boy peut aussi être mis en scène dans une situation représentative de ce confinement.» Les meilleurs clichés feront l’objet d’une exposition organisée par le Centre culturel de Dinant.

En pratique

Le canevas papier est disponible dans les points relais (liste consultable sur www.ccdinant.be) ou téléchargeable sur ce même site internet. Les photos sont à envoyer au format paysage (horizontal) à l’adresse info@ccrd.be en indiquant « Paper Boy » dans l’objet du mail et en mentionnant : où la photo a été prise, le confinement et le nom de son Paper Boy en quelques mots et les coordonnées de l'auteur.