Une altercation entre les occupants de deux appartements a eu lieu le 29 juillet 2018 à Dinant. "La scène a eu lieu dans la cage d’escalier. L’un d’eux a dévalé une vingtaine de marches. Il présentait une plaie à l’oreille et plusieurs hématomes", précise le parquet de Namur. L’autre individu est poursuivi pour des coups simples portés avec préméditation. Mais il les conteste. "Il devait se rendre en urgence à l’hôpital avec sa femme mais a dû remonter chez lui pour récupérer quelque chose. C’est à ce moment que son voisin, avec qui il avait déjà eu une altercation une semaine auparavant, l’a interpellé. Il l’a saisi par le cou. C’est en voulant se dégager qu’ils sont tous les deux tombés dans les escaliers", précise son avocate.

Des policiers sont intervenus sur place. En leur présence, le prévenu s’est vanté de détenir des armes à feu. Des vérifications ont logiquement été réalisées. "Trois armes à feu, des munitions, une grenade, différents couteaux, une machette et une matraque télescopique ont été retrouvés", ajoute le ministère public. "Il était collectionneur et les a achetées d’occasion", rétorque la défense.

En 2018, l’état de santé mental de cet individu était mis en cause. Il souffrait de troubles paranoïaques. Un internement était préconisé. "Il était convaincu d’être suivi par le FBI. Cela a sans doute contribué à le rendre tendu", précise son avocate. Depuis, la donne aurait changé grâce au suivi d’une médication et au travail d’un psychiatre. Le dernier rapport d’expertise date de 2020. Malgré cette ancienneté, le parquet de Namur requiert l’internement. La défense le sursis probatoire le plus large possible. Jugement le 21 juin.