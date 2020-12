En cette fin d’année 2020, l’entreprise Nonet, de Floreffe, clôture le chantier de création d’une nouvelle voirie de desserte du parc de Spontin. Elle termine aussi la pose des infrastructures nécessaires (eau, électricité, fibres optiques), la création d’un cheminement piéton depuis la Route de Quesval (RN 937) vers l’intérieur du parc et l’aménagement des quais de chargements/déchargements des bus le long d’un nouvel accotement carrossable.

L’entreprise Eurogreen, de Sombreffe, a quant à elle, été désignée en vue de réaliser les aménagements verts du parc. Ceux-ci ont été conçus en concertation avec la Commune d’Yvoir. Un écran visuel est prévu en façade du parc avec la plantation d’arbres hautes tiges et haies en alternance, une zone boisée d’isolement pour la limite avec la zone d’habitation et des zones d’engazonnement en bordure de parc. Une amorce de chemin communal est également prévue, destinée à liaisonner le parc d’activité avec le centre de Spontin. Le chantier débutera en janvier 2021 et sera finalisé pour le printemps.

Les premiers contacts avec des investisseurs potentiels du parc sont en cours. En fonction des besoins fonciers de chacun, 15 à 20 entreprises pourraient trouver place dans le parc d’activité de Spontin dès le second semestre 2021 suivant le temps des procédures de vente, d’obtention de permis et de construction des bâtiments.