La course de côte de Houyet, prévue pour le dimanche 13 septembre 2020, n'aura pas lieu indique ce mercredi matin l'Ecurie Bayard, qui devait organiser l'événement. « Depuis le mois de mars, nous suivons la situation sanitaire de près et nous communiquons régulièrement sur nos événements qui ont dû être annulés les uns après les autres. Nous espérions avoir l’opportunité d’organiser la course de côte de Houyet afin de vous revoir, de goûter à nouveau au stress de l’organisation, de la préparation et surtout aux joies de la course mais il n’en sera rien. Suite aux mesures prises par les différents niveaux de pouvoir et à la montée actuelle des cas de Covid-19, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler notre dernière épreuve annuelle. Nous mettrons tout en place afin d’essayer de vous proposer de belles épreuves pour la saison 2021 », explique le président de l'Ecurie Bayard Hugues Henrot.