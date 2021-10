Une perquisition menée au domicile d’un couple de Beauraing, en 2011, a permis de démanteler une petite culture de 12 plants de cannabis. Elle a aussi permis de mettre la main sur des "plus gros bonnets" de la région andennaise, à commencer par leur fournisseur. Une perquisition a été menée chez lui et chez sa compagne. 125g de cannabis ont été retrouvés. "En aveux, il a lui aussi dénoncé son fournisseur pour lequel il a indiqué qu’il faisait parfois office d’ouvreur sur la route lorsqu’il allait se fournir", indique le parquet de Namur. Des déclarations encore confirmées ce mercredi par le prévenu devant le tribunal correctionnel de Dinant. "Je vendais déjà du cannabis, un ami m’a mis en contact avec lui. On a commencé à travailler ensemble. Il me fournissait les sachets et je le payais quand j’avais tout vendu. Je savais qu’il travaillait avec d’autres personnes mais je n’imaginais pas autant."

Selon le parquet de Namur, le dirigeant présumé de cette association travaillait avec quatre personnes. "Cet homme était déjà dans les radars de la police." Mais ce dernier conteste les faits. Il allait chercher du cannabis en Hollande, oui. Mais pour sa consommation et celles de certains amis. "On était un petit groupe de consommateurs. Ceux qui se déchargent sur moi le font car ils ne prennent pas leurs responsabilités", explique-t-il. Quelques mois après sa libération sous conditions, l’homme s’est relancé dans un trafic de plus petite ampleur. "Notamment de cocaïne", précise le ministère public.

Le parquet de Namur ne peut estimer les quantités de cannabis qui ont été en leur possession et qui ont été vendues. Néanmoins, dans le dossier, des chiffres d’affaires de 835.000€ et 600.000€ sont évoqués pour ces deux-là. Ce que contestent leurs avocats. "Un commissaire de police a envoyé un courrier à la zone des Arches dans lequel il indiquait que mon client ramenait 8kg de cannabis (40.000€) par semaine. Si on avait eu affaire à l’Escobar de Fernelmont, avec une telle fréquence, il n’était pas compliqué d’organiser un flagrant délit. Or, on n’a rien. On n’a pas retrouvé d’argent, de bijoux, de montres ou même de boîtes. Il n’a pas de patrimoine immobilier, pas de Ferrari, pas de fringues de luxe, etc. On aurait pu chiffrer son nombre de voyages en consultant les données du portique à la frontière, cela n’a pas été fait", plaide l’avocat du dirigeant présumé. Et de requérir un sursis pour ce qui excède la détention préventive tandis que le parquet de Namur requiert un an à son encontre.

Bien embarrassé par le timing du procès, ce même parquet constate le dépassement du délai raisonnable les autres. Pour certains, on est presque 10 ans après les faits… Des condamnations et confiscations symboliques devraient être prononcées. Jugement le 15 décembre.