Pas de vaccins pour les soignants: "On a laissé tomber le monde hospitalier" Dinant - Ciney JVE © DR

"On risque de se retrouver dans une situation où les soignants les moins malades et les plus volontaires devront prendre en charge les patients les plus malades. Les décideurs ont choisi de ne pas protéger le personnel qui est pourtant exposé, c’est un défaut de précaution.", estime le docteur Benoit Rondelet.