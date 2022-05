Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi, un jeune homme né en 1997 poursuivi pour avoir tabassé un automobiliste le 7 août 2020 à Anhée à six mois de prison avec un sursis probatoire de trois ans. Il avait suivi cet autre automobiliste jusqu’au parking d’un restaurant car sa conduite l’avait énervé. "Il m’a craché dessus et m’a porté le premier coup. C’était de la provocation", indiquait-il à l’audience. Le parquet de Namur estimait qu’il n’y a pas eu échanges de coups mais bien une agression gratuite. "Il est allé vers lui, a shooté dans sa voiture puis lui a mis plusieurs coups alors qu’il était toujours dans sa décapotable. Quand il est sorti, il a encore reçu d’autres coups et a dès lors riposté en frappant une fois aussi. La victime a subi une fracture du nez, de l’orbite et de l’arcade zygomatique à la suite des coups reçus."