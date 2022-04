Pour sa quinzième édition, le festival Passion Robinson verra ses pelouses, jardins, sentiers et sous-bois investis par des artisans du bois (mais pas seulement), venus présenter leurs dernières réalisations. Parmi la vingtaine d’exposants présents, vous pourrez admirer des roulottes, tiny-houses, dômes géodésiques (ou zomes),tree-tents, yourtes, tipis, … de quoi donner envie aux amoureux du plein air de sauter le pas de l’habitat alternatif/léger.

Mais ce n’est pas tout ! Le salon est également doté d’une facette plus festivalière avec de la musique à apprécier partout dans le parc : TribalBump et ses percussionnistes déjantés, Odessalavie, un duo clarinette-accordéon pour un Klezmer « pur et simple », Le Handpan (mystérieux instrument entre soucoupe et Wok renversé) de Christophe Tonneau ou encore le rendez-vous désormais traditionnel «matins câlin, matins jardin » du dimanche à 11h pour une visite guidée jazzy.

Et pour ceux qui ont les mains et la créativité qui démangent, des ateliers créatifs répartis sur les plus beaux endroits du parc pour créer un nichoir, un tipi, une porte magique, ...

Dès 10h ces samedi 30 avril et dimanche 1er mai. Tarif FUN : 15€/personne (dès 6 ans)

www.domainedechevetogne.be/passion-robinson