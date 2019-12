C'est officiel depuis le conseil communal de ce lundi soir. L'Ecolo Patrick Dupriez a démissionné de son poste de conseiller et est remplacé par France Masai. Un choix qui s'inscrit dans la même logique que sa démission de la co-présidence d'Ecolo il y a un an et que le principal intéressé explique par l'envie d'être présent différemment. "La co-présidence et le rôle de conseiller communal ne sont pas comparables mais la logique qui m'a poussé à quitter ces fonctions est la même, à savoir prendre du recul pour permettre à d'autres de participer à l'action politique", explique Patrick Drupriez qui est entré au conseil communal de Ciney en 2002 déjà.

Le Cinacien reste par ailleurs actif dans d'autres domaine puisqu'il est notamment président de l'asbl Etopia (Centre d’animation et de recherche en écologie politique) et s'est par ailleurs lancé comme indépendant dans la consultance et la communication au profit d'associations, d'entreprises ou de jeunes qui s'engagent par rapport aux enjeux de la transition écologique. "Je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de partager mon expérience avec d'autres personnes. Faire les choses à moitié n'a pas beaucoup de sens et mes autres activités me prennent du temps. Alors autant permettre à quelqu'un de prendre le relais."

Ce n'est donc pas un ras-le-bol ou une forme de lassitude qui a conduit l'écologiste à quitter sa fonction. "Mon choix n'est pas non plus lié au Collège communal en place même s'ils n'ont pas la même vision que nous quant à l'évolution de la commune de Ciney. Si Ecolo avait été dans la majorité, ça aurait été différent. Mais ce n'est pas le cas et cela me permet de passer la main avec plus de volonté. Cela ne veut pas dire qu'on ne me verra plus sur des listes dans le futur. Mais je ne ferai pas non plus ce pari-là vu mes activités actuelles."

Patrick Dupriez ne tarit par d'éloge sur France Masai qui lui succède. A 37 ans, elle est récemment devenue sénatrice cooptée après avoir mené la liste régionale Ecolo dans l’arrondissement de Dinant-Philippeville aux dernières élections. "Elle anime également la locale Ecolo de Ciney. Elle est de grande capacité, est à l'écoute et privilégie le dialogue. Elle va amener de la joie et de la créativité", termine Patrick Dupriez.