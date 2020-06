L'inauguration est prévue le 1er juillet. Il sera ouvert 4 jours par semaine.

La coopérative de producteurs et de consommateurs namurois Paysans-Artisans a le vent en poupe. Ce mercredi 1er juillet, un 4e magasin sera inauguré à Lustin. « On y trouvera quasi tous les produits des producteurs membres de la coopérative : légumes, fruits, pain, fromages, charcuterie, poisson, jus, bière, vin, chocolat, biscuits, glace, œufs, pâtes, produits d’épicerie… Du circuit court. L’ouverture de ce magasin permet à Paysans-Artisans de continuer d’aller de l’avant. Entre vente en ligne, magasins de quartier, appui aux magasins à la ferme, la Coopérative souhaite poursuivre le développement et la professionnalisation de la commercialisation en circuit court. Et tout ce qui va avec. Le redéploiement de la petite paysannerie et du petit artisanat », précisent les responsables de la coopérative. Le commerce, qui se trouve au 42 rue Saint Léger, sera accessible le mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 16h.

Un cinquième commerce Paysans-Artisans ouvrira par ailleurs ses portes à Saint-Gérard (Mettet) le 29 juillet.