Le gardien de but de la première saison des "Héros du gazon" s'en était pris à trois reprises à son père.

Le 6 mars dernier, Dany Pêcheur, gardien de but de la première saison de l'émission de télé-réalité "Les Héros du gazon" comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant pour trois faits de violence commis en juillet 2015, en mars 2017 et en décembre 2017 à Yvoir. A trois reprises, il a porté des coups à son père, considéré comme vulnérable en raison de son état de santé.

"Quand mon père avait bu un verre, il m'insultait et me rabaissait. La première fois, c'est d'abord lui qui m'a agressé avec une chaise et je me suis défendu. Mais il est vrai que la dernière fois, il n'avait rien fait. Je n'aurais peut-être pas dû utiliser la violence. Moi, je ne bois que le vendredi et le dimanche après le foot et le mini-foot. Mon père, c'est tous les jours", expliquait Dany Pêcheur. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Dinant l'a condamné à une peine de travail de 150 heures.