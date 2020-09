Le 21 janvier 2018, un livreur de pizza (Ndlr : un étudiant) d'une pizzeria de Ciney a été agressé par un automobiliste. Ce dernier, âgé d'une quarantaine d'année, a écopé ce mardi matin d'une peine de travail de 80h, ou huit mois de prison en cas d’inexécution.

Au volant de son véhicule, l'auteur des faits s'était arrêté pour éteindre les phares de la voiture du livreur de pizza,stationnée sur le côté de la route. « Quand je suis arrivé, le moteur tournait, mais il n’y avait personne à l’intérieur. J’ai coupé le moteur et j’ai retiré les clés », expliquait l'individu à l'audience. Le ton est monté entre les deux hommes, lorsque l'étudiant est revenu à son véhicule de livraison. Le quadragénaire aurait porté un coup tandis que le livreur de pizza a volontairement griffé la voiture de son opposant. C'est alors qu'une course-poursuite a débuté. Le quadragénaire, voulant rédiger un constat, a pris en chasse le livreur jusqu'à Ciney. Commettant au passage de nombreuses infractions et adoptant une conduite dangereuse via des dépassements et freinages intempestifs pour le forcer à s'arrêter.

Lors de l'audience, le prévenu a reconnu avoir franchi une ligne blanche continue et freiné pour stopper le véhicule de son opposant. Il a par contre contesté le caractère volontaire du coup. Au moment des faits, l'agresseur se trouvait en état d’imprégnation alcoolique avec 0,75 mg d’alcool par litre de sang.