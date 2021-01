Un ancien fonctionnaire de la police de la route d’Achène a commis plusieurs infractions liées à sa fonction, en 2013. Il a utilisé un véhicule de service pour se rendre chez quelqu’un dans le cadre privé et a consulté plusieurs bases de données (registre national, DIV et BNG) à des fins personnelles. Condamné par défaut en mars 2016 à six mois de prison, il a fait opposition et a livré sa version fin novembre 2020. Ce mercredi, il a écopé d'une peine de travail de 80 heures. Six mois de prison sont prévus en cas d'inexécution.

L’homme n'avait pas contesté pas les infractions mais avait précisé le contexte. « Ma compagne et moi venions de nous séparer d’un commun accord. Tout se passait bien. Mais voila qu'un jour, une dame que je ne connaissais pas du tout s'est présentée chez moi. Elle m’a indiqué que son homme, qui la violentait, entretenait une relation avec mon ex-épouse », précise le prévenu. Cette dame a ultérieurement demandé à revoir le policier pour lui donner plus de détails. Il a profité d’une mission qu’il exerçait dans la région rochefortoise pour s'arrêter chez elle.

Inquiet pour ses enfants, le policier a ensuite profité de sa fonction pour vérifier les accusations faites à l’encontre du nouveau compagnon de son ex-femme. « Si les accusation de violence faites à son égard avaient été négatives, j'en serais resté là. Mais il était bel et bien connu pour des violences familiales. J’étais inquiets pour mes enfants », avait précisé le policier qui exerce aujourd’hui ailleurs qu’à Achène.