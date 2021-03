Une pénurie de vaccins a été constatée au centre de vaccination de Ciney, annonce ce jeudi la Ville de Ciney. « Il est possible que le centre de vaccination de Ciney n’apparaisse plus dans la liste des centres proposés et ce, durant plusieurs jours. Le centre de Ciney, comme beaucoup d’autres centres, souffre d’un manque d’approvisionnement en vaccins. Le médecin-directeur conseille aux personnes ayant reçu leur invitation de réessayer de s’inscrire dès la semaine du 29 mars, s'ils veulent se faire vacciner au centre de Ciney. Au vu de la variabilité des plages disponibles, n’hésitez pas à essayer durant plusieurs jours, au cas où des plages se seraient libérées depuis votre dernier essai », indique la Ville sur sa page Facebook.

Cette pénurie de vaccin concerne également le centre de Gedinne qui sera fermé ce vendredi et ce samedi. La quantité de vaccins reçus en début de semaine n'étant pas suffisante pour ouvrir ces deux jours de fin de semaine.