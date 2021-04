Période sensible pour les cultures : "On protège comme on peut et on croise les doigts" Dinant - Ciney Sébastien Monmart © D.R.

Neige, soleil, grêle, pluies, gelées nocturnes. La météo de ces derniers jours donne du fil à retordre aux viticulteurs, aux agriculteurs et aux maraîchers. "On est dans une période sensible. C’est la troisième année que je cultive, c’est la première fois que je vis cela. On protège comme on peut et on croise les doigts", explique Eric Bossart, ancien manager GRH, qui a créé le Jardin de la Grelinette à Foy-Notre-Dame.