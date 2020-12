La troisième mouture du projet immobilier du Val de Neffe est la bonne. Le promoteur immobilier Motown Dinant a, en effet, reçu le permis d’urbanisme nécessaire au lancement du projet.

Initialement, 128 appartements, sur une surface totale de près de 13.500 m² sur le site de l’ancien Mr Bricolage et au Val de Neffe devaient être construits. Huit dérogations avaient été demandées auprès de la commune, sous l’ancienne majorité. C’est finalement un projet revu à la baisse que la nouvelle majorité a accepté. Celui-ci prévoit désormais la construction de 82 logements. "On a résolu là un problème de densité", précise l’échevin de l’urbanisme Thierry Bodlet. Le nombre de places de parking a quant à lui été revu à la hausse.

Autre point sur lequel la commune et le promoteur se sont accordés : le fait de ne pas construire totalement le long de la Meuse. "Cela évite notamment une littoralisation de la Meuse. "Il y aura quelques pignons et des espaces verts mais le projet initial prévoyait une longue façade de 18m. On évite ainsi un long bâtiment continu." Le castel du Val de Neffe sera quant à lui maintenu. "Le tout premier projet prévoyait sa démolition. On conserve ainsi le caractère de la Vallée de la Meuse." Enfin, le dernier point qui a satisfait le Collège communal concerne la hauteur de certaines constructions revue à la baisse.

Si le promoteur a mis de l’eau dans son vin, il en est de même pour la commune qui a autorisé un dépassement d’1,5m de la hauteur maximale, côté Mr. Bricolage. "Dans l’esprit de certaines personnes, on aurait pu refuser ce projet. Mais il ne faut pas oublier que quand on est propriétaire d’un terrain en zone à forte densité urbanistique, on est en droit d’avoir un projet. Dans le cas présent, on a comparé cette dernière mouture avec ce qu’il aurait pu faire s’il avait respecté toutes les prescriptions urbanistiques. Dans ce cas, il aurait pu faire 150 appartements."

Le promoteur dispose désormais de cinq ans pour mener à bien ce projet immobilier. Des recours peuvent néanmoins encore être introduits.