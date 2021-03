L'inquiétude était grande, en décembre et janvier dernier, dans le chef des habitants du quartier de la Croix-Saint-Jean, sur les hauteurs de Rochefort. Un projet immobilier était à l'enquête publique. A l'origine, ce projet portait sur la construction d'une trentaine de maisons et immeubles à appartements, à proximité du quartier de la Croix-Saint-Jean. Une demande de modification et d'extension du permis avait été faite, portant sur la construction d'environ 45 logements sur un terrain de 3,77Ha. Un projet démesuré pour les habitants du quartier qui craignaient de voir celui-ci être complètement dénaturé.

Ce mardi, nos confrères de MaTélé annoncent que le Collège communal de Rochefort a refusé cette demande de permis. 500 avis négatifs ont été émis par les Rochefortois durant l'enquête publique tandis que la zone de secours Dinaphi et l'Inasep ont aussi rendu deux avis négatifs. Deux solutions s'offrent désormais au promoteur : introduire un recours devant le gouvernement wallon ou déposer un nouveau projet.