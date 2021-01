Plusieurs perquisitions ont été menées dans la région d'Hamois, notamment à Emptinne et dans les alentours, hier matin. Une cinquantaine de policiers, appuyés par un hélicoptère, un drone et des maitres-chiens, ont été mobilisés. Ce vendredi, le parquet de Namur indique que ces perquisitions ont été réalisées dans le cadre de la législation sur les armes à la demande d'une juge d’instruction namuroise. Plusieurs armes ont été saisies et trois personnes ont été privées de liberté. Elles doivent être auditionnées ce vendredi après-midi par un juge d’instruction qui les placera, ou non, sous mandat d'arrêt.

Nos confrères de l'Avenir évoquaient par ailleurs dans leur édition de ce vendredi l'éventuel lien entre ces perquisitions et le meurtre de Bruno Miller, survenu à Flawinne en 2019. Dans ce dossier, tous les suspects nient et l'arme du crime n'a pas encore été retrouvée. Interrogé sur cet éventuel lien, le parquet de Namur indique simplement que le juge d'instruction en charge de ce dossier est Dinantais, et que celui qui a ordonné les perquisitions menées ce jeudi matin est Namurois. Nul doute néanmoins que des analyses des armes et de la balistique seront réalisées et que toutes les vérifications seront faites.