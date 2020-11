Le dossier de versage de terres de remblais à proximité de la route des Caves a fait polémique auprès des habitants de Pessoux. Une première fois refusé par la ville de Ciney puis réintroduit, il vient d'essuyer un second refus, au niveau régional cette fois, comme l'indique la ville de Ciney sur sa page Facebook.

"Après de nombreux rebondissements, la demande de permis unique visant au développement d'un site de 139 000 m³ de terres de remblais à Pessoux vient de se conclure, en recours, par la confirmation du refus de la Ville de Ciney. En effet, les Ministres Tellier et Borsus ont statué sur le dossier en rejoignant l'avis de la commune concernantles problèmes de sécurité en entrée et sortie du site tout en avançant en plus quelques autres arguments. Le demandeur a légalement la possibilité de revoir sa copie et d’ apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés avant de pouvoir éventuellement réintroduire une troisième demande."