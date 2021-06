© Dinaphi



Un accident impliquant 2 voitures a eu lieu dimanche entre une voiture sortant de la N5 et une autre circulant sur le N40 et se dirigeant vers Beaumont à hauteur de Philippeville, indique la zone de secours Dinaphi. Les deux occupants du véhicule qui sortaient de la N5 ont été blessés grièvement mais il n'y a pas de blessé dans le véhicule qui circulant sur la N40. Un officier du poste de Philippeville s'est rendu sur place, tout comme un véhicule de désincarcération de la localité, ainsi qu'une ambulance de Cerfontaine et une autre venant de la zone Hainaut Ouest. 2 véhicules SMUR dont un de Vesale ont été envoyés sur place, tout comme un véhicule de balisage du poste de Couvin.