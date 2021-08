Seuls les pilotes et leur staff seront présents sur place. Par ailleurs, ces 7 et 8 août, certaines rues de Franchimont seront fermées.

À partir de ce vendredi à 12h00 et ce jusqu'au dimanche à 22h00, la circulation des véhicules de toutes catégories sera interdite sur le tronçon reliant le carrefour de la Croix-Maron jusqu'à l'intersection située à proximité des bassins d'épuration de l'Inasep, à l'exception des véhicules des organisateurs, des véhicules présentant un laisser-passer délivré par les organisateurs et des véhicules de secours et de sécurité.

À partir de ce vendredi et ce jusqu'au dimanche, la chaussée reliant le carrefour de la Croix-Maron jusqu'au carrefour de la rue de la Chinelle avec le chemin dénommé « en bonne rue » sera sécurisée par l'emploi d'un dispositif anti-bélier placé de part et d'autre des entrées du site de la Chinelle.

La circulation des véhicules de toutes catégories, autres que ceux des Riverains, des organisateurs, des véhicules présentant un laisser-passer délivré par les organisateurs, des véhicules de secours et de sécurité, sera interdite

rue de la Chinelle à FRANCHIMONT, dans sa portion de voirie comprise entre son intersection avec la voirie Chemin de Soulwez et ce jusqu'aux bassins d'épuration de l'Inasep.

A hauteur du bassin d'épuration, Ferme-de-Belle-Vue à Merlemont (Ferme MARTIN), dans sa portion de voirie comprise entre le chemin agricole à proximité du dispositif anti-bélier et l'entrée du parking pilotes.

Le stationnement sera interdit des 2 côtés de la voirie dans le dit tronçon « Ferme-de-Belle-Vue ».

Un arrêté du Bourgmestre fixera les heures de fermeture des stands boissons et restauration, ainsi que l'interdiction de logement sur place et l'évacuation obligatoire du parking pilotes.