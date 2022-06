Condamnée en octobre dernier par le tribunal de police pour avoir mortellement renversé une piétonne à Marche-en-Famenne, la bourgmestre de Somme-Leuze Valérie Lecomte comparaissait ce jeudi en appel devant le tribunal correctionnel de Marche. Elle sollicite son acquittement.

Le 16 juillet 2020, une Marchoise de 84 ans avait été renversée mortellement par une voiture tandis qu'elle traversait le boulevard urbain pour rejoindre sa maison de repos à Marche-en-Famenne. Au volant de la voiture se trouvait la bourgmestre de Somme-Leuze, Valérie Lecomte. Condamnée en octobre 2021 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal de police de Marche, dont un mois ferme, et une déchéance du droit de conduire pour homicide involontaire, l'élue namuroise a choisi d'interjeter appel.

Si elle reconnait son implication dans l'accident, Valérie Lecomte conteste toujours sa responsabilité. Tout l'enjeu du procès consistait à déterminer si la victime se trouvait sur le passage piéton au moment de l'impact ou si elle a surgi du terre-plein central en dehors de tout passage clouté, comme le maintient la prévenue depuis le début.

Dans son jugement, le tribunal de police a estimé que la victime se trouvait bel et bien sur le passage piéton et qu'elle ne constituait dès lors pas un obstacle imprévisible. Mais pour la défense, le premier juge a bafoué la présomption d'innocence en ne fondant son jugement sur aucune analyse technique. "À la base, ce dossier est un scandale. Une personne est décédée et aucun expert n'a été dépêché sur place", déplore Me Alexandre Wimotte.

Le parquet a lui aussi interjeté appel, mais seulement pour contester la légalité du premier jugement, ce dernier ne reprenant pas l'obligation pour la prévenue de repasser les différents examens en vue de réintégrer le droit de conduire. Le ministère public maintient ses réquisitions, à savoir trois mois d'emprisonnement avec sursis. Le jugement sera prononcé le 6 juillet.