Le Plan Bee, de l’association Nature & Progrès, a pour objectif de diversifier la production de sucre en implantant des fleurs mellifères afin de favoriser le retour des abeilles en Wallonie. Le premier terrain est situé à Ciney sur une superficie de 13 hectares.

La culture de la betterave sucrière en agriculture conventionnelle nécessite l’utilisation d’un grand nombre d’herbicides, fongicides et insecticides. Fort de ce constat, l’association Nature & Progrès, dont la volonté est de favoriser la biodiversité de nos campagnes en préservant la flore et la faune de Wallonie, a mis en place le « Plan Bee ». L’objectif est de diversifier la production de sucre en implantant des fleurs mellifères sur des parcelles de terres de 10 à 15 ha. À cela vient s’ajouter l’installation de ruches et la production de miel.

© DR



Début 2018, à Ciney, Nature & Progrès s’est vu mettre à disposition, par la SWDE, un terrain pour y semer des plantes annuelles, bisannuelles et vivaces afin de nourrir des ruchers sur ces surfaces pour produire du miel. Bien entendu, le projet continuera de se développer dans le courant de l’année 2020. Une végétation permanente et non permanente permettant de nourrir les abeilles mellifères toute la saison a été mise en place. Pour ce faire, il est nécessaire d’implanter davantage de cultures mellifères comme le trèfle, le sainfoin, la phacélie, la bourrache, la centaurée des prés, le bleuet, …

Nature & Progrès met en place ce projet grâce à l’aide précieuse fournie par des agriculteurs, des apiculteurs, des semenciers, des chercheurs, mais également des citoyens. La pérennité de l’initiative est également assurée par la présence et l’action des bénévoles, et ce, au travers de l’entretien du terrain. "Nous sommes en recherche constante de volontaires pour nous aider à mener à bien ce projet. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez rejoindre l’aventure et ainsi contribuer au développement de la biodiversité à Ciney."

Le développement du Plan Bee est soutenu, entre autres, par la vente de sachets de graines mellifères auprès des particuliers. Il est possible de les commander en ligne via le site internet de Nature & Progrès. N’hésitez pas à en parsemer dans votre jardin, le printemps est à nos portes !

Infos : https://www.natpro.be/plan-bee/