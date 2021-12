Depuis le début du chantier, dans les deux sens, une voie est soustraite à la circulation et la vitesse maximale est limitée à 70km/h. La Sofico rappelle : "Ces opérations de plantation au niveau de la berme centrale clôturent un chantier qui avait débuté le 26 février 2021 et qui s’était achevé en juillet dernier. Il avait permis de réhabiliter l’autoroute E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne (de la sortie n°22 Rochefort, à la sortie n°22 A « Lavaux-Saint-Anne », soit sur environ 7 kilomètres) en direction d’Arlon. Les séparateurs de trafic en béton de la berme centrale avaient été remplacés. Le pont qui surplombe la Lesse avait également été réhabilité (nouvelle étanchéité, nouveaux revêtements et équipements) ainsi que la partie circulée de l’aire de Wanlin."

Ces travaux, financés par la SOFICO, maître d’ouvrage, représentent un budget total d’environ €9.000.000 HTVA.