Un arrêté du gouverneur a été envoyés auxpompes funèbres mercredi soir. Comme chez Willems-Leroy à Dinant.

Depuis le début de la crise du coronavirus, les pompes funèbres ont adapté leur façon de travailler. Chez Willems-Leroy à Dinant, des mesures sanitaires ont rapidement été prises pour éviter de mettre le personnel et les familles des défunts en danger. Mais depuis ce mercredi soir et un arrêté du gouverneur de la province de Namur, ces mesures sont encore plus précises et doivent être scrupuleusement respectées, sous peine de sanctions. « En fait, on avait déjà eu des consignes de la part de la Fédération nationale et wallonne des entreprises de pompes funèbres mais celles-ci n'ont pas réellement de pouvoir. L'arrêté reprend des mesures que nous respections déjà. Des contrôles de police sont possibles », explique Yves Baonville, gérant chez Willems-Leroy.

Certaines conditions sont faciles à appliquer : demander un maximum de renseignements par téléphone aux familles, transport des défunts uniquement assuré par le personnel des pompes funèbres à destination d'une chambre mortuaire (le retour du défunt à domicile est interdit) ou encore s'assurer que les coûts liés aux funérailles soient strictement limités au service réellement assuré.

D'autres sont par contre plus difficiles à mettre en œuvre et surtout à faire comprendre à la famille et aux proches, déjà endeuillés. On retrouve notamment celle de n'avoir qu'une seule période de visite, d'une heure, sur rendez-vous (NdlR : avec un maximum de 5 personnes issues du cercle familial pour participer simultanément au moment de recueillement) ou encore celle de n'avoir qu'un maximum de 15 personnes aux funérailles, personnel des pompes funèbres et communal compris. « La famille n'est logiquement pas toujours réceptive. Pour quelqu'un qui vient de perdre un papa ou une maman, une heure de visite en tout et pour tout, c'est simplement irréelle. Idem pour le nombre limité de personnes. Quinze dans un cimetière, en retirant deux membres du personnel de la pompe funèbre et entre deux et quatre fossoyeurs en fonction des communes, cela ne laisse plus que 9 places disponibles dans le pire des cas », poursuit Yves Baonville. Les cérémonies en églises ou autre lieu confiné sont quant à elles interdites. Celles en plein air sont autorisées, à charge de l'entreprise de pompes funèbres de l'organiser.

Le personnel à disposition à domicile

Depuis le début de l'épidémie, Yves Baonville et son fils gèrent tout à eux deux. « Le personnel est à disposition à domicile. Cela représente une dizaine de personnes, entretien et funérailles compris. On les appelle quand on a besoin. » Jusqu'à présent, les pompes Willems-Leroy n'ont pas encore été confrontées à un décès lié au coronavirus. « Mais on a mis en place tout un protocole avec du matériel adéquat : masque, gants, lunette et tablier. S'il y a un cas suspect ou avéré, alors ça sera la combinaison complète », termine Yves Baonville.