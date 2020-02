Les bourgmestres d’Hastière et d’Onhaye donnent leur sentiment sur une éventuelle venue en aide à Dinant.

C’est une tuile pour les finances communales de Dinant qui risque aussi de toucher d’autres communes. Dix pompiers de la caserne de Dinant, qui ont effectué des gardes à domicile en tant que pompiers volontaires entre 2005 et 2015, réclament rémunération pour ces gardes. Rappelables dans les huit minutes, ils n’étaient pas au repos. Mais pas payés non plus même s’ils n’étaient pas appelés. En justice, la Cour du Travail de Liège leur a en partie donné raison estimant qu’ils doivent être rémunérés, mais pas à plein tarif.

La Ville de Dinant devra donc délier les cordons de la bourse. Mais pour solder cette ardoise, dont le calcul est en cours entre les différents avocats, Dinant pourrait se tourner vers les communes voisines d’Onhaye et d’Hastière qui ont également bénéficié des services des pompiers. Sur le principe, le bourgmestre d’Hastière Claude Bultot n’est pas contre. “Mais il n’est pas question de diviser le montant par trois”, précise d’emblée l’intéressé. “Pour l’instant, c’est le flou artistique au niveau de l’estimation. Or, on ne discutera que sur des bases très claires et précises.” Claude Bultot estime que la priorité était donnée à Dinant. “Hastière est une commune protégée mais Dinant, en tant que commune centre, avait des avantages. Il n’y a pas les mêmes garanties entre une intervention sur place et à 20kms de la caserne. Il faudrait aussi savoir le nombre d’interventions faites chez nous. Il faudra tenir compte de beaucoup d’éléments.”L’exemple de la dotation à la zone de police Haute-Meuse pourrait servir d’exemple. “On est à 15 % tandis que Dinant est à 48 %.”

Pour le bourgmestre d’Onhaye Christophe Bastin par contre, pas question de payer quoi que ce soit à ce stade “Durant cette époque, c’est le gouverneur de la province qui gérait tout ça. Pour avoir accès à ces secours, notre commune payait quelque chose aux services du gouverneur qui reversait l’argent à la Ville de Dinant. Quand ils élaboraient leur budget, on ne venait pas nous consulter. C’est comme s’ils avaient choisi de rouler en Porsche et qu’on venait nous demander de participer”, termine Christophe Bastin qui ne ferme toutefois pas la porte aux discussions.