Suite au Conseil national de sécurité de ce jeudi, le port du masque sera rendu obligatoire dans plusieurs endroits sensibles de notre arrondissement de Dinant. Dans le village de Han-sur-Lesse (Rochefort), notamment. Plusieurs arrêtés de police ont été pris ce jeudi par la bourgmestre Corine Mullens. Le masque sera obligatoire sur la plaine du Dry Hamptay, où on retrouve notamment la billetterie des Grottes de Han ainsi que dans la rue des Grottes qui mène au Domaine. À noter que le masque sera également obligatoire sur le marché nocturne de Han-sur-Lesse mais cette décision ne vient pas de la commune puisqu'elle l'a été imposée ce jeudi, à l'ensemble des marchés, par le CNS. Il pourrait aussi être rendu obligatoire lors de certains événements ponctuels susceptibles d'attirer du monde.

Au sein du Domaine des Grottes de Han, le masque était déjà obligatoire à certains endroits comme à l'intérieur de la Grotte, dans le Safari-car ou près du bassin des ours. « Là où il y avait beaucoup de monde. On doit se réunir ce vendredi matin afin de voir si on étend ce port du masque obligatoire à l'ensemble du sentier pédestre », explique Anthony Kohler, responsable adjoint du parc animalier.

Au Domaine provincial de Chevetogne, le masque sera obligatoire partout dès ce samedi. « Les gens ont jusqu'à présent respecté les gestes de sécurité mais depuis samedi dernier, on constate un relâchement et un comportement détaché par rapport au Covid-19. Le masque sera obligatoire partout mais on fait aussi appel au bon sens des visiteurs. On aura des stewards là où il y a de l'affluence mais on n'ira pas traquer les gens qui sont seuls sur un sentier forestier. », précise la responsable communication Elise Honnay.

Ailleurs dans la commune de Ciney, un arrêté de police a été pris par le bourgmestre ce vendredi pour renforcer les mesures de sécurité. Dès ce samedi 25 juillet, le masque sera obligatoire pour une durée indéterminée dans les lieux suivants : sur les sites de plaines de jeux, dans l’enceinte du Parc Saint-Roch, sur les parkings publics, sur les parkings des différents commerces de la commune, dans l’artère commerçante allant de la Rue du Condroz n° 61 (Pascougui) jusqu’à la Place Emile Vandervelde, dans la Rue Courtejoie, sur la Place Monseu, dans la Rue du Onze Février, dans la Rue des Héros, sur le site et dans l’enceinte du Marché Couvert, lors du marché hebdomadaire, des kermesses et des brocantes. « Toute violation de l’obligation visée dans la présente ordonnance sera sanctionnée par une amende administrative de 250 €. »