Seuls les habitants de la commune peuvent en profiter.

A partir de ce mardi jusqu'à ce vendredi inclus, la commune d'Onhaye offre à ses citoyens la possibilité de déposer ses déchets verts tels que des tailles de haies ou herbes de tonte pour pallier à la fermeture exceptionnelle des Recyparcs. Les dépôts trop volumineux et les branchages ne sont pas acceptés. Ou ? Au Hall Voirie de Weillin situé rue Les Communes entre 7h30 et 15h30. « Faites preuve de bon sens et de respect aussi dans le cadre de ce service », précise le bourgmestre Christophe Bastin. L'opération sera renouvelée les 14 et 15 avril. Les règles sanitaires seront quant à elle appliquées avec rigueur.