Après avoir purgé une peine de 18 mois de prison pour vol et association de malfaiteurs, Giorgi a été libéré de prison le 25 février 2022. Pour fêter sa remise en liberté, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de commettre deux vols à l’Intermarché d’Anhée : 6 bouteilles de Chivas le 26 février et deux autres bouteilles de whisky et 17 tablettes de chocolat le 28 février. « Une caissière l’a reconnu lors de ce second vol. Monsieur a ainsi pu être interpellé », précise le parquet de Namur.



Dans son gsm, des photos d’autres commerces similaires et des itinéraires vers ces commerces ont été retrouvées. Des éléments qui, selon le parquet de Namur, permettent d’affirmer qu’il a fait partie d’une association de malfaiteurs. « Ce gsm a été utilisé par de nombreuses autres personnes à la prison de Nivelles », rétorque la défense.

Pour le reste, la plus grande indulgence est demandée à l’égard de cet individu d'origine géorgienne, en séjour illégal, et qui devra prochainement quitter le territoire. Sa demande d'asile ayant été refusée. Jugement le 13 juillet.