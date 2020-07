Le tournage aura lieu sur le territoire de la commune entre le 10 et le 17 août.

Vous devez mentionner votre nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, envoyer ne photo couleur actuelle de votre visage, une photo en pieds, votre taille en hauteur et taille de confection, en indiquant uniquement dans le titre du mail GEN. Seules les personnes sélectionnées seront recontactées. Un défraiement de 50 euros par jour est prévu. Si vous correspondez au profil rechercher et que vous êtes disponible à cette période pour une ou des journées et nuits entières, vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse suivante : castingfiguass@gmail.com

L'office du tourisme de Vresse-sur-Semois partage l'info sur sa page Facebook : dans le cadre de sa troisième saison, dont la commune de Vresse sera le décor, la production de la série "Les Rivières Pourpres", réalisée par Yvan Fegyveres et avec notamment Olivier Marchal, cherche des figurants. Plus précisément, des hommes et des femmes, pourquoi pas des couples, âgés de 20 à 35 ans qui seraient disponibles des journées et des nuits entières pour tourner sur le territoire de la commune entre le 10 et le 17 août.