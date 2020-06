C'est la première date qui semble possible pour le domaine provincial, mais elle doit encore être confirmée.

Alors que Pairi Daiza et d'autres retrouvent leurs visiteurs, le domaine de Chevetogne explique les raisons pour lesquelles il n'ouvrira pas avant le 8 juin, date à confirmer. Son directeur Bruno Belvaux estime ne pas pouvoir garantir la distanciation physique des visiteurs et les mesures sanitaires nécessaires. Les mesures de déconfinement sont aussi très difficiles à mettre en place à Chevetogne.

"Nous avons 14 plaines de jeux réparties sur le Domaine et pensées pour le partage, la rencontre, la mixité. Or, le conseil national de sécurité demande aux parcs de limiter la fréquentation des plaines à 20 enfants et donc de surveiller cette fréquentation. Il nous est impossible de faire respecter cette mesure à l'heure actuelle. Nous travaillons toutefois avec une échéance qui approche à grands pas, celle du lundi 8 juin. C'est la première date que nous entrevoyons pour une réouverture".

© Domaine provincial de Chevetogne



Déconfiner le domaine de Chevetogne est difficile, explique le directeur. De nombreuses activité sont été pensées pour le rapprochement des individus. la distanciation sociale y est impossible. La désinfection de lieux sensibles tels que les sanitaires imposera d'augmenter fortement l'équipe de nettoyage; le respect des mesures de distanciation demande une surveillance supplémentaire; les infrastructures doivent être adaptées, signalées, ... nous devons re-penser entièrement notre mode de fonctionnement habituel. "Un musée peut ouvrir sur rendez-vous, en imposant un sens de circulation unique: cc'est une mission impossible pour un parc de notre taille."

L'équipe du domaine et la province de Namur auquel il appartient planchent sur la réouverture du Domaine et son plan d'embauche, mais aussi sur les tarifs à mettre en place pour cette période particulière.

Pendant ce temps, les équipes ne chôment pas. "Quand le Domaine est fermé, tout comme en hiver, le travail ne s'arrête pas. Les dossiers, l'information au public, le nettoyage, l'entretien, les chantiers, les partenariats... la masse de travail a finalement peu changé."