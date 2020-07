La Ville de Dinant mettra à partir du 4 juillet prochain une consigne à disposition des motards

La ville indique : "Pour la première fois en Wallonie, les usagers des deux-roues motorisés bénéficieront d’un local pouvant accueillir les casques, vestes et effets personnels des motards, en toute sécurité, leur permettant de se promener en toute liberté. Cette consigne sera ouverte tous les week-ends et jours fériés de la saison touristique, de 10.30 à 18.30 heures. Le prix pour la journée de garde, assurance comprise, sera de 5€. En outre, trois parkings seront réservés à l’usage des motards : Place Albert 1er (emplacements le long de la Croisette) ➡️ https://cutt.ly/qoanFCh, Place Balbour ➡️ https://cutt.ly/6oamc1P, Rue Saint-Martin (uniquement les week-ends et jours fériés pendant la saison) ➡️ https://cutt.ly/Zoav11u .Nous rappelons que la Croisette est un espace strictement réservé aux piétons et aux cyclistes et qu’il est interdit d’y stationner.. Nous vous remercions de tenir compte de la qualité de vie des riverains et des autres touristes et de limiter le bruit en agglomération."

La ville précise encore qu'un autre projet pour les motards est en préparation ! Pour toute autre information à ce sujet, un site sera à votre disposition dès le 11 juillet : https://moto.dinant.be