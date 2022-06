Un homme né en 1973 a écopé de deux ans de prison avec sursis probatoire, ce mercredi, pour avoir mis deux coups de couteau à son fils le 22 janvier 2022. Il l’avait touché à l’abdomen et à la nuque. Il avait 2,76g d’alcool/litre de sang au moment des faits. Son fils et lui avaient l’habitude de boire et de se disputer lorsqu’ils étaient sous influence. La prévention de tentative d’homicide, pour laquelle il était initialement poursuivi, a été requalifiée en coups et blessures volontaires. Un doute raisonnable subsiste quant à cette intention homicide.