L'échevin de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de Ciney, Guy Milcamps, nous avait déjà annoncé la couleur il y a quelques semaines. Le Collège communal de Ciney n'était pas très enthousiaste concernant le projet éolien d'Electrabel, à Biron, qui prévoit l'implantation de cinq éoliennes d'une hauteur de 150m. Ce lundi, ce dernier a rendu un avis défavorable relatif à la demande de permis unique introduite par Electrabel. Suite à l'enquête publique réalisée du 22 octobre au 23 novembre 2020, 73 réclamations ont été formulées tandis qu'une pétition a récolté 331 signatures.

Douze arguments ont été mis en avant par les autorités afin de motiver cet avis défavorable. Parmi ceux-ci, on retiendra la grande pression subie actuellement par la Commune de Ciney en matière d’éolien aussi bien sur son territoire que le proche territoire des Communes avoisinantes. Ciney dispose déjà par ailleurs sur son territoire de 2 sites construits (8 + 6 éoliennes) et d’un site partiellement autorisé (3) en voie de complétude (2) et d’une éolienne isolée (Domaine de Chevetogne). La saturation paysagère est déjà présente et ce projet supplémentaire risque d'impacter le tourisme avec cette colonisation éolienne. Enfin, le projet est visible depuis la majorité des villages et villes avoisinantes.

Cet avis défavorable ne veut toutefois pas dire que le projet éolien du Biron ne se concrétisera pas. Le mot final reviendra à la Région wallonne. « Dès lors que malgré les nombreuses oppositions formulées dans le cadre de l’enquête publique et l’avis défavorable du Collège, le permis serait néanmoins octroyé, la Commune de Ciney souhaite que soit imposé au demandeur des charges d’urbanisme (à négocier avec l’autorité compétente pour octroyer le permis) d’un montant équivalent à 3 % du total de l’investissement », précise la Ville de Ciney.