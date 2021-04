Le député provincial Richard Fournaux annonce sur sa page Facebook une bonne nouvelle pour la Province, pour L'EPASC et pour la Haute Ecole de le Province de Namur (https://www.hepn.be/agronomie)!

"Je viens de recevoir la promesse ferme de subside reçue par le ministre Daerd pour le nouveau bâtiment du BAC Agro de notre Haute Ecole. Le montant de ce subside se monte à 4.101.680 €. Cette nouvelle construction permettra d’aménager des laboratoires de pointe pour les cours d’informatique, de bio et microbiologie, de biotechnologie, de chimie, d’envisager l’organisation de nouvelles formations et de formations continuées dans le domaine de l’agronomie et enfin de disposer d’un grand auditoire qui favorisera l’ouverture de la Haute Ecole sur le monde socio-économique principalement agricole en permettant l'organisation de conférences, débats, rencontres et formations."