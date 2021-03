En 2019, la commune de Ciney a fait partie des communes sélectionnées pour le recensement du petit patrimoine populaire wallon (croix en bois ou en pierre, bornes, grottes, arbres remarquables, puits, pompes, portails, gargouilles, niches au-dessus d’une porte, etc.) suite à l’appel à projets de la Région wallonne. Un groupe de travail a été mis en place afin de réaliser les recherches sur l’entité. Celles-ont ont eu lieu en 2019, 2020 et 2021 au travers des rue et sentiers de Ciney, de ses 8 villages et de ses hameaux.

Ce mercredi matin, la Ville de Ciney annonce qu'elle vient d’éditer, en guise de clôture, une brochure de 52 pages consacrée au recensement de ce petit patrimoine populaire. Elle a récemment été distribuée gratuitement aux habitants de la commune, elle est également disponible à l’Hôtel de Ville, au Centre Culturel et à l’Office du tourisme. « Elle a été réalisée à partir de différents documents, photos et histoires collectés ces dernières années. La liste présente dans la brochure n’est pas exhaustive mais elle se veut avant tout un outil de vulgarisation pour proposer à un large public de découvrir, par thématiques, les différentes facettes du petit patrimoine de l’entité de Ciney », explique-t-on à la Ville de Ciney.